Психолога задержали за изнасилование детей с особенностями во Владикавказе

В столице Северной Осетии Владикавказе полицейские задержали 49-летнего специалиста, работавшего с детьми, имеющими особенности развития. Мужчину подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает «Сапа 15».

© Московский Комсомолец

Поводом для проверки стали обращения двух матерей. Одна женщина узнала о произошедшем спустя несколько месяцев — ей признался сын. Вторая сама заметила неладное в поведении своего ребёнка и обратилась в полицию.

Оба мальчика — пяти и шести лет — посещали одного и того же психолога. Специалист запрещал родителям находиться на занятиях, аргументируя это тем, что без посторонних работа идёт эффективнее. После посещений он требовал от детей никому не рассказывать о том, что происходило в кабинете.

Задержанный дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следователи не исключают, что у мужчины могли быть и другие жертвы.