Глыба льда рухнула на ветерана в российском городе

В городе Кунгур Пермского края произошла трагедия. Снежная масса, сошедшая с крыши пятиэтажного дома на улице Ленина, накрыла 85-летнюю женщину, сидевшую на лавочке у подъезда. Пострадавшая была немедленно госпитализирована.

Медики диагностировали у пенсионерки перелом восьми рёбер и множественные ушибы. Состояние оценивается как крайне тяжёлое: женщину ввели в искусственную кому. Родственники сообщают, что шансов на выздоровление практически нет.

Сегодня пострадавшей должно было исполниться 85 лет. Она ветеран труда, более пятидесяти лет проработала на Кунгурском кожевенно-обувном комбинате.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, управляющая компания своевременно не очистила кровлю от снежных наносов. В качестве подозреваемого допрошен начальник участка, в УК изъята документация.

Расследование продолжается. На месте происшествия проведён осмотр, специалисты выясняют все обстоятельства, приведшие к обрушению снежной глыбы. В случае подтверждения халатности должностным лицам грозит уголовная ответственность.