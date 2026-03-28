Суд отправил под домашний арест директора правового департамента мэрии Сочи
Центральный райсуд Сочи удовлетворил ходатайство следствия о взятии под домашний арест руководителя правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева. Ему инкриминируется статья УК "Посредничество во взяточничестве". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писала "РГ", Рябцев был задержан сотрудниками ФСБ вчера, 27 марта.
Как считает следствие, Рябцев решил помочь своему коллеге, действующему от имени третьего лица, в получении земельного участка на безвозмездной основе.
Чиновник уже дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Учитывая это, следствие запросило в суде меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство.
27 марта вместе с Рябцевым также были задержаны замглавы Сочи Евгений Горобец и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Один из руководителей администрации Сочи подозревается в фиктивном трудоустройстве на работу своей дочери в коммерческую организацию.