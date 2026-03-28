Аферисты похитили у москвички 25 миллионов рублей с помощью СМС

В Москве пенсионерка лишилась 25 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, 78-летняя женщина получила сообщение якобы от сервиса объявлений и перешла по ссылке. После этого злоумышленники связались с ней и сообщили, что она стала жертвой мошенников, а затем начали убеждать действовать по их инструкциям.

В прокуратуре рассказали, что женщину запугали ложной информацией о взломе аккаунта на «Госуслугах». Представившись сотрудниками Роскомнадзора и силовых структур, аферисты убедили ее срочно «спасти» деньги. В результате пенсионерка сняла средства и передала их курьерам.

Сейчас устанавливаются причастные к преступлению, ситуация находится на контроле прокуратуры. В канале ведомства в МАХ напомнили, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и передавать деньги незнакомцам.

Мошенники стали все чаще звонить россиянам под предлогом якобы напоминания о диспансеризации. Таким образом они пытаются получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». О том, как защитить себя, рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.