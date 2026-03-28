Голый маньяк-рецидивист напал на россиянку в Индии

Голый маньяк напал на россиянку на пляже в Индии. Впоследствии выяснилось, что он не первый раз выслеживает женщин. На его счету почти 40 похожих эпизодов, пишет телеграм-канал SHOT.

О нападении сообщила 36-летняя туристка Лера из Москвы. По ее словам, в пустынном месте на курорте Варкалы к ней подошел голый мужчина. Сначала он пытался уговорить её на добровольный секс и начал обнимать. Получив отказ, индус набросился на Леру. Россиянка легко отбилась от «щуплого маньяка» и убежала на пляж, где позвала на помощь.

Тот же самый мужчина спустя несколько часов забрался в дом к местной девушке. Жертва смогла вызвать полицию, и насильника задержали.

Позднее выяснилось, что мужчину зовут Анас и он давно на примете у полиции. Его обвиняют в 38 делах, связанных с попытками изнасилования, пишет канал.