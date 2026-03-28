Самолет с россиянами сел в Хельсинки после двух попыток приземлиться в Пулково

Самолет из Белграда после двух неудачных попыток приземлиться в Санкт-Петербурге был вынужден сесть в аэропорту Хельсинки. По имеющейся информации, у лайнера обнаружены проблемы с двигателем и шасси.

Проблемы начались еще 26 марта, когда из-за воздушной угрозы в Ленинградской области, рейс из Сербии не смог приземлиться в питерском Пулково и вернулся обратно. На следующий день ситуация повторилась, однако на этот раз из-за нехватки топлива, воздушное судно экстренно село в Финляндии, откуда теперь российские туристы не могут выбраться.

Оказалось, что у самолета была выявлена поломка - без ее устранения лайнер не сможет взлететь и вернуться в Санкт-Петербург. Более 150 пассажиров вынуждены ждать вылета в закрытом терминале - сообщается, что им предоставили питание, однако при этом, предоставленное туристам помещение не отапливается.

Ранее в Пулково задержали и отменили уже более 60 рейсов. В аэропорту сообщили, что ситуация связана с обеспечением безопасности полетов.