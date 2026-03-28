Пропавшая за границей Кристина Меньшенина нашлась в Сербии

Кристина Меньшенина, которая пропала за границей, обнаружена в Сербии. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает «112».

Мать девушки Елена Душечкина сообщила, что Кристина пока не выходила на связь, но консульство уже подтвердило ее личность, передает Telegram-канал.

Жительница Одинцова Кристина Меньшенина пропала за границей 17 марта: она перестала выходить на связь с семьей во время поездки между Турцией и Сербией.

Ее мать сообщила MSK1.RU, что к поискам подключились волонтеры из разных стран. В итоге Кристину в Сербии обнаружила прохожая, которая, несмотря на знание русского языка, перевела объявление о розыске на свой родной язык.

Ранее неизвестные похитили россиянку в районе границы Мьянмы и Таиланда. Она провела в плену несколько месяцев. У девушки забрали паспорт и заставляли работать в скам-центре. В итоге ее удалось освободить.