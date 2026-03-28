Пропавших в тайге Усольцевых могут признать погибшими

Родственники семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае полгода назад, могут обратиться в суд с заявлением о признании их умершими. Об этом ТАСС сообщили опрошенные юристы.

© Московский Комсомолец

Адвокат Дмитрий Кравченко пояснил, что у заинтересованных лиц есть основания для такого обращения.

«Люди потерялись в безлюдной местности, в холодное время года, без продуктов питания, без соответствующего снаряжения, без теплой одежды. Длительное время, несмотря на серьезные организованные поиски, их обнаружить пока не смогли», — подчеркнул он.

Юрист Ирина Гребнева отметила, что признание умершими повлечёт открытие наследства, в отличие от статуса безвестно отсутствующего, при котором назначается только доверительное управление имуществом. Если же пропавший позже найдется живым, ему вернут имущество, но деньги и вещи, законно приобретенные наследниками, не возвращаются.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года в горной тайге в Красноярском крае. В поисках участвовали несколько сотен человек, обследованы тысячи квадратных километров тайги. Основная версия — несчастный случай, хотя были и экзотические версии вроде побега семьи за границу.