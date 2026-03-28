В московском метро мужчина погиб, отмечая день рождения

Пассажир, попавший под поезд в московском метро утром в субботу, скончался, сообщил "РГ" информированный источник.

Трагедия произошла около 7.00 на станции "Котельники". По нашим данным, 21-летний местный житель Даниил С. отмечал день рождения. На платформе он случайно оступился и попал под прибывающий поезд. Приехавшие на станцию медики констатировали смерть мужчины. Уточняются все обстоятельства ЧП.

Ранее столичный дептранс сообщал, что из-за человека на путях было остановлено движение между "Жулебино" и "Котельниками", вход на станцию "Котельники" был временно закрыт, были запущены бесплатные автобусы, дублирующие маршрут метро.

Позже станцию открыли, движение было восстановлено.