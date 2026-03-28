В Твери после посещения массажного кабинета мужчине грозит тюремный срок

В Твери сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Инцидент произошел после того, как мужчина, охваченный ревностью, напал на 46-летнего приятеля своей жены.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области, по предварительной информации, конфликт разгорелся на рабочем месте супруги, в массажном кабинете, где она проводила время с знакомым, употребляя спиртные напитки.

Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие. По данным следствия, подозреваемый нанес приятелю своей жены телесные повреждения, в результате чего потерпевший получил перелом двух ребер. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, а пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

В отделе полиции 43-летний мужчина признал свою вину, объяснив свой поступок неспособностью контролировать эмоции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Данный случай в очередной раз подчеркивает разрушительные последствия ревности и импульсивных действий. Расследование продолжается, и виновному предстоит ответить перед законом за совершенное преступление.