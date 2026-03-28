Российский регион накрыло мощное наводнение

В Дагестане порядка 60 тыс. человек остались без электричества — ливни накрыли Дагестанские Огни, Дербент и Махачкалу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в республиканской столице вода затопила частный сектор, пострадали 20 домов, потоки унесли десятки автомобилей.

«В связи с выпадением обильных осадков в столице Дагестана произошло подтопление жилого сектора. На улице Заречной подтоплены около 20 частных домовладений», — уточнили в главке МЧС России по Дагестану.

В Дербенте реки вышли из берегов, затопили дороги. В Хасавюрте разрушен железнодорожный мост, движение по нему приостановлено.

Специалисты экстренных служб оказывают помощь людям, при необходимости эвакуируют их на лодках.

В «Дагэнерго» отметили, что непогода привела к технологическим нарушениям на энергообъектах. Отключения света фиксируют в Махачкале и 14 районах республики.

В восстановлении электроснабжения задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года порядка 60 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за аварийных отключений после прошедших сильных дождей. В частности, аварийные отключения коснулись потребителей сел Гунибского, Чародинского, Акушинского и Хунзахского.

Также без света остались такие села, как Табасаранское, Хивское, Кайтагское и Магарамкентское.

В сентябре 2025 года аварийное отключение электроэнергии произошло сразу в 73 населенных пунктах Дагестана в результате обрушившихся на регион ливней.

Для ликвидации последствий непогоды власти задействовали 60 бригад. На местах аварий работали 180 человек​​​ и 60 единиц техники.