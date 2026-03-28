Старшеклассница избила школьницу и остригла ее из-за вейпа

В одной из гимназий Кургана произошёл конфликт между ученицами 11-го и 7-го классов, переросший в драку. Причиной стала электронная сигарета, которую, по данным источника URA.RU, семиклассница забрала у старшеклассницы.

Старшая девочка не только избила младшую, но и отстригла ей волосы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Инсайдер сообщил агентству, что сам конфликт позднее попытались замять.

В администрации Кургана подтвердили, что школа начала внутреннюю проверку. Учеников опросят, проведут беседы с родителями, подключат социального педагога и психолога. Если факты подтвердятся, состоится совет профилактики с участием всех заинтересованных ведомств.

В полиции города заявили, что обращений по факту драки не поступало. Однако после публикации материала ситуацией заинтересовалась прокуратура Курганской области. Надзорное ведомство поручило прокурору Кургана оценить действия должностных лиц, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В ходе проверки прокуратура даст оценку работе образовательной организации по предупреждению подобных инцидентов. Ранее в гимназии проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, однако пронос и использование вейпов на территории школы остаются под запретом.