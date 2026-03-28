Куратор из Киева взорвал своего агента в Ставрополе

Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку диверсионно-террористического акта в Ставрополе, направленного против сотрудника правоохранительных органов. Исполнителем выступал 20-летний россиянин, действовавший по указаниям представителей спецслужб Украины.

Как передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, молодой человек самостоятельно связался с украинским куратором через мессенджер Telegram. По полученным инструкциям он проводил разведку, собирая данные о правоохранителе и членах его семьи для последующего нападения.

«Федеральной службой безопасности в Ставрополе предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1995 года рождения по заданию спецслужб Украины», — заявили в ЦОС.

ФСБ: куратор с Украины удаленно подорвал агента при задержании в Екатеринбурге

Исполнитель изъял из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, планируя подорвать автомобиль сотрудника ведомства. Однако в момент, когда бойцы спецподразделений ФСБ приступили к задержанию, куратор принял решение ликвидировать подопечного, совершив дистанционный подрыв бомбы.