Тело молодой россиянки обнаружили в грузинском отеле: спутник исчез

В Тбилиси при невыясненных обстоятельствах скончалась 22-летняя жительница Нижнего Новгорода. Девушка прибыла в Грузию 16 марта, где её встретил знакомый молодой человек. Пара заселилась в отель, откуда туристка вечером отправила друзьям видеосообщение с видом из номера и пожелала спокойной ночи. Подробности сообщает КП.

На следующее утро связь с девушкой неожиданно прервалась. Родные и друзья забили тревогу, поскольку такое поведение было для неё нетипичным. Благодаря последнему видео удалось установить отель, но только 19 марта её знакомый выяснил, что тело обнаружили ещё два дня назад.

По данным полиции, на теле не нашли следов насильственной смерти, а в номере не было ничего подозрительного. Окончательную причину гибели предстоит установить судмедэкспертизе. При этом молодой человек, с которым погибшая заселилась, исчез после случившегося. Его местонахождение остаётся неизвестным.

Близкие россиянки категорически отвергают предположения о суициде или передозировке. Они подчёркивают, что девушка вела здоровый образ жизни, не употребляла алкоголь и наркотики, имела большие планы на будущее. Она уже не в первый раз приезжала в Грузию, где мечтала остаться на постоянное жительство.

По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

По факту смерти россиянки возбуждены уголовные дела в России и Грузии. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, включая личность и роль исчезнувшего спутника, а также причины, по которым тело находилось в номере двое суток без реагирования со стороны персонала отеля.