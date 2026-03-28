В Москве на станции метро «Котельники» погиб пассажир
Пассажир упал под поезд на станции «Котельники» Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным департамента транспорта Москвы, на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличивали интервалы движения из-за человека на пути.
«Человек по неосторожности упал под прибывающим поезд, в результате чего погиб», - сообщил собеседник.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Москве человек погиб после падения под поезд метро на станции «Волгоградский проспект».