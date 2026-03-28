Ошибка ИИ довела до ареста пожилой женщины

В штате Теннесси 50-летнюю Анджелу Липпс арестовали у неё дома, когда она присматривала за внуками. Причиной стало ошибочное отождествление её с подозреваемой системой распознавания лиц на базе искусственного интелекат (ИИ), сообщает Daily Star.

Полицейские действовали по наводке, полученной после анализа видео с помощью алгоритма. ИИ указал на женщину как на фигурантку дела о банковском мошенничестве в городе Фарго.

Позже следствие выяснило, что правоохранители искали другую женщину, которая использовала поддельное военное удостоверение для снятия крупной суммы денег. Система распознавания лиц ошибочно указала на Липпс. Из-за того что задержание произошло в другом регионе, американку объявили беглой преступницей.

Начальник полиции Фарго Дэвид Зибольски принёс извинения пострадавшей и признал серьёзные ошибки в расследовании.

