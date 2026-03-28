Следствие завершило расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве их отца Михаила Хачатуряна в 2018 году.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщил представитель семьи последнего Георгий Чугуашвили.

— Расследование завершено. Уже прошла стадия ознакомления с его материалами, — цитирует его РИА Новости.

В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, добавил он.

Правоохранители возобновляли следствие в отношении сестер Хачатурян 28 января текущего года. Сторона защиты погибшего оспаривает мотив убийства.

Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в причинении телесных повреждений дочерям, сексуализированном насилии и распространении порнографии. В связи с этим расследование уголовного дела в отношении сестер прекратили.

«Муки подходят к концу»: мама сестер Хачатурян прокомментировала посмертный приговор бывшему мужу

Девушки убили отца в 2018 году. Они зарезали его, когда он спал. Позднее их задержали. Следователи выяснили, что Хачатурян систематически издевался над дочерьми.