Сборную Украины по футболу ограбили в Испании

Как сообщает британское издание The Sun, перед полуфинальным стыковым матчем европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против Швеции сборная Украины по футболу подверглась ограблению.

Инцидент произошел в отеле в городе Бенидорм, где команда готовилась к встрече. Неизвестные проникли в номера спортсменов и похитили часы, предметы роскоши и наличные деньги на сумму в тысячи евро.

Сам матч, прошедший в пятницу в Валенсии, завершился поражением украинской команды со счетом 1:3. Таким образом, сборная Украины завершила свое участие в отборочном турнире. Последний раз украинцы играли в финальной части чемпионата мира в 2006 году, тогда им удалось дойти до четвертьфинала.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

