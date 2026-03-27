Ловец лобстеров пережил нападение акулы-людоеда в Австралии

У австралийского мыса Джаффа ловец лобстеров Люк Кун стал жертвой белой акулы, также известной как акула-людоед. На охоту он отправился вместе с приятелем Дэниелом Филдом.

Мужчины выплыли на нужную глубину, бросили якорь и заметили неподалеку тюленя. После этого Кун опустился в воду. В один момент он почувствовал, как что-то очень мощное потащило его в сторону от лодки. Мужчина повернул голову и увидел, что его левая нога находится в пасти белой акулы.

Куну удалось освободить ногу, подняться на поверхность воды и позвать своего приятеля. Филд смог его поднять на борт лодки, благодаря чему мужчине удалось спастись, передает abc.net.au.

До этого экипаж спасательного вертолета Westpac Life Saver предупредил дайверов о кружившей возле них огромной белой акуле. Инцидент произошел 15 февраля в районе мыса Натуралист в штате Западная Австралия.

В феврале австралийские ученые впервые зафиксировали появление акулы у Южных Шетландских островов в водах Антарктики. Акулу засняли на камеру на глубине около 490 метров. Ее длина составляет три-четыре метра.