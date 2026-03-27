Появились новые подробности поиска пропавших на Волге подростков

Появились новые подробности о поиске пропавших на Волге подростков
В Ульяновске для поисков двух подростков, пропавших на Волге, привлекли подводный квадрокоптер. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что технику подключат для помощи водолазам. Помимо того, к работе подключились добровольцы «Лиза Алерт» с квадрокоптерами, с помощью которых будут осматривать новые участки реки и береговой линии.
О пропаже двоих подростков 2011 года рождения на Волге в Ульяновске стало известно утро 23 марта. Как сообщили в мэрии города, сообщение о происшествии поступило в ночное время.
Предварительно, несовершеннолетние переходили замерзшую реку по льду. Акваторию в районе исчезновения обследуют катера на воздушной подушке, а также квадрокоптеры.