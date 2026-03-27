На стройке на юге Москвы погиб рабочий

Трагический инцидент произошел на строительной площадке в московском районе Москворечье-Сабурово. В пятницу, 27 марта, источник в правоохранительных органах поделился деталями происшествия с журналистами KP.RU.

Согласно сведениям, полученным от источника, рабочий погиб в результате обвала грунта во время проведения работ в котловане. Сослуживцы смогли извлечь пострадавшего на поверхность. Прибывшая на место бригада скорой помощи, к сожалению, лишь зафиксировала смерть мужчины. На данный момент специалисты компетентных органов занимаются прояснением всех деталей и обстоятельств случившегося.

Как уже сообщалось KP.RU, прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в районе Солнцево. Согласно информации пресс-службы столичного ведомства, 25-летний мужчина скончался после падения с высоты десятого этажа в шахту лифта. Спасти его жизнь не удалось.