Пьяная женщина ударила ножом мужа в квартире в Мытищах

Пьяная женщина поссорилась со своим супругом в квартире дома на Юбилейной улице в Мытищах и ударила его ножом. Мужчину доставили в больницу.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Юбилейная, между потерпевшим и его супругой в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего женщина нанесла мужчине ножевое ранение, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемую удалось задержать. В ее отношении возбудили уголовное дело. По решению суда женщину отправили в СИЗО. Врачи диагностировали, что здоровью ее мужа был причинен тяжкий вред.

Ранее жительница Клина убила своего сожителя. Женщина напилась и поссорилась с возлюбленным в квартире дома. В ходе конфликта она взяла нож и ударила им мужчину в шею. Он скончался до приезда медиков. Силовики задержали злоумышленницу. Ей предъявили обвинение и заключили под стражу.