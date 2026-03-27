Пособник мошенников пытался вскрыть сейф дома у москвича

Житель Раменского по указке мошенников пытался вскрыть сейф в квартире жителя столицы. Он не успел этого сделать, так как домой вернулся хозяин и вызвал полицию.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию поступило сообщение от 49-летнего мужчины. Он сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил в квартире постороннего молодого человека, который вскрыл болгаркой находящийся в комнате сейф с денежными средствами, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики выяснили, что дверь подозреваемому открыл сын москвича. Его также обманули мошенники, убедив в необходимости задекларировать имеющиеся деньги. В отношении жителя Раменского завели уголовное дело. На время следствия его отправили под домашний арест.

Ранее в Москве произошло резонансное убийство предпринимательницы. Футболист «Урала» Даниил Секач под влиянием мошенников приехал на Строгинский бульвар, чтобы вскрыть сейф в квартире. Дверь ему открыла дочь потерпевшей, которую тоже развели злоумышленники. Когда женщина вернулась домой, спортсмен по указанию аферистов избил ее и дважды ударил ножом в бедро. Затем он вскрыл сейф и выбросил из окна деньги и ценности. На улице их подобрала соучастница преступления и передала курьеру. Секача впоследствии задержали в гостинице. В его отношении завели уголовное дело. Футболист находится под стражей.