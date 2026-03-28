Ограбление века: в Европе угнали 12 тонн шоколадных батончиков

Масштабное ограбление произошло на европейских дорогах: неизвестные похитили грузовик с партией шоколадных батончиков общим весом около 12 тонн. Информацию об инциденте подтвердили представители компании-изготовителя.

Как сообщает агентство Франс Пресс, преступление было совершено во время транспортировки товара с производственного предприятия в Италии. Конечным пунктом назначения груза была Польша. По уточненным данным телеканала CBS, добычей злоумышленников стали около 413,8 тысячи шоколадных батончиков.

В компании-производителе официально заявили, что столь значительная потеря может спровоцировать временный дефицит продукции на полках магазинов в ряде европейских стран. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств угона грузового автомобиля.