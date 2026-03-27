Организатор попытки теракта в здании ФСБ получил новый статус в России

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Ивана Кринова — организатора попытки теракта в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кринов также является сотрудником отдельного центра специального назначения группы «Юг» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О предотвращении теракта в здании ФСБ сообщалось 2 февраля. По данным чиновиков, местный житель принес туда бомбу, его обманул украинский военный — тот представился россиянину сотрудником спецслужбы и предложил поступить на службу в органы безопасности, в качестве задания он попросил пронести в здание ФСБ портативную колонку.