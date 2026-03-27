Вынесен заочный приговор убийце известного кинооператора
Заочный приговор убийце известного кинооператора Сергея Политика вынес Перовский суд столицы.
Как сообщал ранее «МК», убийство произошло вечером 18 октября на улице Сталеваров. Ему предшествовал конфликт — оператор, вышедший во двор покурить, повздорил с 33-летним мужчиной. В итоге тот нанес 56-летнему деятелю кино удар ножом в сердце, после чего скрылся. Политика госпитализировали в больницу, но спасти не смогли. Личность подозреваемого установили быстро, но он уехал из России и был объявлен в розыск.
По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, Армену Саргсяну вынесли приговор заочно — он получил 11 лет колонии строгого режима.