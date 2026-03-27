Вынесен заочный приговор убийце известного кинооператора

Заочный приговор убийце известного кинооператора Сергея Политика вынес Перовский суд столицы.

© Московский Комсомолец

Как сообщал ранее «МК», убийство произошло вечером 18 октября на улице Сталеваров. Ему предшествовал конфликт — оператор, вышедший во двор покурить, повздорил с 33-летним мужчиной. В итоге тот нанес 56-летнему деятелю кино удар ножом в сердце, после чего скрылся. Политика госпитализировали в больницу, но спасти не смогли. Личность подозреваемого установили быстро, но он уехал из России и был объявлен в розыск.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, Армену Саргсяну вынесли приговор заочно — он получил 11 лет колонии строгого режима.