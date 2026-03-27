Бывшего депутата застрелили под Нижним Новгородом

Бывшего муниципального депутата Нижегородской области Минкаила Саидова застрелили из охотничьего ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Согласно имеющимся данным, 60-летнего мужчину застрелил неизвестный, после чего преступник смог скрыться. В итоге депутат умер в своем доме в городе Шахунья. На его теле нашли несколько огнестрельных ранений.

Отмечается, что следователи рассматривают связь между убийством Саидова и расправой над его сыном — два года назад его зарезали. Тогда в убийстве заподозрили Эдуарда Шамиева, который был объявлен в розыск, но до сих пор не найден.

