Замдиректора частной школы задержали за совращение учеников

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 33-летнего заместителя директора по учебной работе одной из частных школ на Кронверкской улице. Мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних учеников, с которыми он поддерживал близкое общение за пределами учебного заведения. Об этом пишет портал 78 | НОВОСТИ.

По данным источника, инцидент произошёл в метро, когда мужчина ехал в вагоне вместе с двумя учащимися 14 и 15 лет. Во время поездки он начал демонстрировать подросткам порнографические фильмы, что попало в поле зрения очевидцев.

Как выяснилось, знакомство с одним из мальчиков завязалось ещё в феврале. Заместитель директора неоднократно приглашал школьника в кафе, где они употребляли алкоголь и курили кальян. Неделю назад встреча продолжилась в ресторане, после чего мужчина предложил подростку переночевать в отеле.

В гостиничном номере они снова выпивали, после чего педагог включил порнографический контент и стал удовлетворять себя на глазах у несовершеннолетнего. В тот момент ученик не смог покинуть номер, опасаясь агрессии со стороны взрослого.

Коллеги задержанного сообщили, что в настоящий момент мужчина находится в больнице. В учебном заведении пока не комментируют ситуацию. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.