В Сургуте подросток изнасиловал мальчика и разослал видео друзьям

В ХМАО 16-летний подросток подозревается в изнасиловании 11-летнего мальчика, происходящее он снял на видео и разослал знакомым. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, пострадавший ребенок госпитализирован. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следственный комитет ХМАО-Югры возбудил уголовное дело. В интересах следствия подробности не разглашаются.

Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Югре Людмилы Низамовой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

