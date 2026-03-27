Заваленный пачками денег и наркотиков банкетный стол показала на видео ФСБ

Под Петербургом сотрудники ФСБ обезвредили этническую организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся сбытом наркотиков. Оперативное видео с захватом наркодилеров показала «Фонтанка».

На кадрах видны силовики, которые укладывают на землю группу мужчин. Показан банкетный стол, заваленный мешками с пачками денег и наркотиков. Член ОПГ достает из тайника еще брикет с запрещенным веществом.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных 25 килограммов гашиша и 1,5 килограмма кокаина, а также крупную сумму наличных денег. Возбуждено три уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд вынес приговор троим производителям почти ста килограммов мефедрона. Двое подсудимых с фамилией Погосян и их приятель Саакян получили по 16 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств.