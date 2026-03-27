Начальник из Твери задолжал сотрудникам зарплату на 730 миллионов рублей

Начальника одной из компаний в Твери будут судить за невыплату зарплаты 2286 работниками на 736 миллионов рулей. Оказалось, что у предприятия были была возможность вовремя выдавать сотрудникам оклад, однако деньги шли на иные цели. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По словам представителей ведомства, для обеспечения возможного возмещения ущерба работникам на имущество обвиняемого наложен арест. Его стоимость оценивается почти в 1,2 миллиарда рублей. Гендиректору компании грозит до трех лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

— Уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка № 23 Тверской области для рассмотрения по существу, — передает официальный сайт тверской прокуратуры.

