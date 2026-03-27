Бариста в Ставрополе подливал яд в кофе военных

Южный окружной военный суд приговорил бариста из Ставрополя, который пытался отравить военных, к 20 годам лишения свободы.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

— В суде установлено, что подсудимый в период с апреля 2023 года по август 2024 года, действуя в интересах запрещенной в России террористической организации, работая в кофейне, неоднократно предпринял попытки отравить военнослужащих в городе Ставрополе, подливая им в напитки ядовитое вещество, — говорится в публикации.

Он также собирал данные о военных объектах в регионе и передавал их зарубежным кураторам. Мужчина пытался вовлечь в эту деятельность и своих знакомых.

