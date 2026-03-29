В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Мах сообщил о пострадавшем мирном жителе в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Красный Октябрь Белгородского округа.

Мужчина получил осколочное ранение голени. Ему была оказана помощь в городской больнице Белгорода, после чего он продолжит лечение амбулаторно.

Информация о последствиях инцидента уточняется.

Напомним, что ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя в городе Грайворон в результате атаки беспилотника.

