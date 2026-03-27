Россиянка несколько месяцев истязала малолетнюю дочь

В Дагестане осудили женщину за избиение малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 117 («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Как установил суд, в период с января по март 2024 года, находясь по месту своего жительства, систематически избивала свою малолетнюю дочь, причиняя ей физические и психические страдания. При этом она наносила удары руками, а также металлическим предметом по разным частям тела пострадавшей.

Действия матери причинили девочке телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима.

