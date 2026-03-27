Дело главного кадровика МО РФ Кузнецова передали другому судье из-за болезни

Уголовное дело бывшего главного кадровика Министерства обороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова будет рассматривать другой судья. Такая рокировка произошла из-за болезни судьи, который должен был принимать решение в отношении фигуранта.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил «Коммерсантъ».

— Ожидалось, что суд приступит к допросу свидетелей, однако участникам процесса объявили, что председательствующий по их делу госпитализирован, в связи с чем дело будет передано другому судье, — говорится в материале.

Рассматривать его будет Артем Карпов, который ранее вынес приговор по другому делу. Он отправил за решетку на 12 лет бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии Константина Рябых.

Главный фигурант Кузнецов не признал вину. Мужчине инкриминируется получение взятки в размере более 80 миллионов рублей от предпринимателя Левы Мартиросяна. Взамен Кузнецов обещал бизнесмену свою помощь в заключении госконтрактов. Суд наложил арест на имущество экс-главного кадровика Минобороны.