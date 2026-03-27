Стало известно состояние девушки, которую ударил ножом бывший парень в Москве

Девушка, которую ударил ножом бывший парень в квартире дома на Ходынском бульваре на севере столицы, пошла на поправку. Пострадавшую перевели из реанимации в обычное отделение больницы.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил осведомленный источник.

— Девушка, на которую напал бывший с ножом в ее день рождения, получила ранение в сердце — ее перевели из реанимации в обычное отделение, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По оценке врачей, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Мужчина напал на бывшую девушку 25 марта. Он преследовал ее больше года и выяснил, где живет возлюбленная. Ранив девушку, мужчина скрылся. Он оставил предсмертную записку в квартире девушки. Следователи возбудили уголовное дело.

Спустя несколько часов после покушения на убийство подозреваемый попал в аварию в Подмосковье. Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Мужчина погиб на месте.