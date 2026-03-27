Раскрыта основная причина пропажи россиянок за границей

Россиянки, завязывающие интернет-знакомства с иностранцами, рискуют попасть в ловушку, которая может закончиться принудительной работой в подпольных борделях или продажей органов. Об этом News.ru предупредил бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, большинство пропаж соотечественниц за границей связаны не с отельным отдыхом, а с поездками по приглашению местных мужчин. Схема, как правило, выглядит одинаково: девушка знакомится в сети с иностранцем, тот приглашает ее в гости, а по прибытии женщину увозят для работы в нелегальные бордели. Иногда, добавил эксперт, россиянок продают на органы.

Игнатов призвал не верить незнакомцам, которые якобы мгновенно влюбляются и зовут на роскошные виллы. Для безопасного отдыха, подчеркнул он, нужно бронировать отель заранее и пользоваться только услугами официальных представителей гостиниц.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке нашли тело 35-летней россиянки, пропавшей после прибытия в Таиланд. В день исчезновения она просила брата перевести 300 тыс. рублей.