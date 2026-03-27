Суд в Москве рассмотрит дело супругов, у которых нашли 524 свертка с наркотиками

Черемушкинский районный суд столицы разберется в деле мужа и жены, которые работали закладчиками. У них дома нашли 524 свертка с наркотиками.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказала Нефедова.

Супруги работали закладчиками как минимум с осени прошлого года. В октябре они сделали девять тайников с веществами в районе Коньково. В квартире у фигурантов нашли весы и зип-пакеты, предназначенные для фасовки наркотиков. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.

В конце февраля силовики задержали супругов со свертками с метадоном на улице Борисовские Пруды. Пара должна была сделать закладки. Правоохранители провели обыск в их квартире, где обнаружили 13 свертков с метадоном. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По решению суда супругов арестовали.