Спутника погибшей в Таиланде россиянки арестовали по подозрению в ее убийстве

Спутника погибшей в Таиланде россиянки Вероники Партновой Ильдара Мухаметзянова арестовали по подозрению в её убийстве, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«Мы получили информацию от правоохранительных органов Таиланда об аресте 29 декабря... гражданина РФ И.З. Мухаметзянова 1983 года рождения по подозрению в убийстве гражданки России Вероники Партновой», — сообщил он РИА Новости.

Ранее пропавшую россиянку из Башкирии нашли погибшей в Бангкоке.