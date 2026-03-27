Подозреваемого в убийстве пропавшей россиянки Партновой задержали в Таиланде

Правоохранители в Паттайе задержали россиянина, которого подозревают в убийстве пропавшей туристки Вероники Партновой. Семью женщины также проинформировали о порядке транспортировки тела.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

— Материалы по уголовному делу направлены консульским отделом посольства в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан, — передает слова дипломата ТАСС.

Пропавшую в Таиланде Партнову нашли спустя три месяца в братской могиле. Женщина умерла еще перед Новым годом, но ее не смогли опознать и похоронили как неизвестную. В убийстве подозревают ее начальника, который пригласил девушку на работу за границу. Мужчина уже находится за решеткой, но по какой причине, точно неизвестно. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.

