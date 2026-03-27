Школьник выпал из окна 21-го этажа московской гостиницы

Школьник, приехавший в Москву на олимпиаду по информатике, выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово».

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил осведомленный источник.

— Приехавший на олимпиаду в Москве школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Подросток, предварительно, погиб на месте. Олимпиада должна была состояться 28 марта. Подробности инцидента уточняются.

В сентябре прошлого года врач-педиатр выпал из окна ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе в Москве. Он вместе с коллегой приехал на вызов к ребенку. Мужчина вышел на балкон квартиры и выпал из окна. После его гибели начали появляться версии о суициде, несчастном случае и покушении. Что известно о загадочной смерти врача — в материале «Вечерней Москвы».