Названы виновные в нападении на Русский дом в Праге

Алиса Селезнёва

Нападение на Русский дом в Праге могло быть организовано украинскими спецслужбами, у которых есть возможность проводить теракты при поддержке союзников из ЕС. Об этом заявил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий обратил внимание на то, что украинские спецслужбы «буквально пытаются влезать в любые мероприятия, которые связаны с деятельностью РФ за рубежом».

«У них есть возможности проводить террористические акты, которые финансируются ЕС. Украинские спецслужбы плотно работают с коллегами из Великобритании. Я думаю, что нападение в Праге — дело рук украинских спецслужб», — отметил Чепа.

По его словам, подобные действия можно будет «окончательно пресечь» после того, как удастся «снести» нынешний киевский режим.

Поздно вечером 26 марта неизвестные забросали здание Русского дома в Праге «коктейлями Молотова», целясь в окна библиотеки. Руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко уточнил, что три из шести бутылок с зажигательной смесью не взорвались. При этом, по его словам, время для преступления было выбрано не случайно, так как на 27 марта было намечено проведение заключительного мероприятия дней русской культуры.