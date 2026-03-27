Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил источник Агентства городских новостей «Москва».

По его словам, мужчину засыпало грунтом во время раскопочных работ на улице Москворечье. Коллеги извлекли пострадавшего самостоятельно до прибытия спасателей, но спасти его не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о рабочем-мигранте, упавшем с высоты на стройплощадке в Москве.