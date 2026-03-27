Неработающая дочь стала причиной задержания российского чиновника

В Сочи ФСБ и полиция задержали одного из руководителей администрации города за фиктивное трудоустройство 25-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и устроил в коммерческую организацию свою дочь. За это он обещал предприятию покровительство и лоббирование интересов. С июля 2025 года девушка не выполняла трудовые обязанности, но ежемесячно получала зарплату.

