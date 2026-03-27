В Подмосковье вынесли приговор мужчине, задушившему двух пенсионерок

Московский областной суд назначил наказание жителю Пензенской области Юрию Филькину, который нападал на пенсионерок в Подмосковье, чтобы заполучить их имущество и деньги. Мужчина задушил двух женщин, его осудили на 22 года.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области, обстоятельств уголовного дела и данных о личности подсудимого суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Филькин орудовал в Домодедове, Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Раменском и Орехове-Зуеве. Он совершал нападения на старушек с июля 2020-го по октябрь 2022-го. За это время его жертвами стали десятки пенсионерок. Три женщины выжили. Филькин сумел ограбить потерпевших на более чем 880 тысяч рублей.

