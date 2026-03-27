Появились новые зацепки в деле о пропаже семьи Усольцевых

После схода снега в Красноярском крае будут продолжены поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге. Смогут ли беспилотники найти ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые были с собой у членов семьи, разбирались «Аргументы и факты».

Напомним, что 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье и пропали. Масштабные поиски не дали результатов, а тайна их исчезновения все еще не раскрыта.

Но волонтеры и спасатели не оставляют надежды: как только сойдет снег, в лесу начнется масштабная операция с применением беспилотников. Глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что у Усольцевых с собой были ключи от машины, брелоки и другие железные вещи, которые можно найти с помощью БПЛА. Однако эта информация вызвала споры среди экспертов.

Поиск с помощью беспилотников очень кропотливая работа, которая требует от волонтеров просмотра сотен фотографий и проверки ключевых точек, а ключи, металлические предметы или железные вещи найти таким образом невозможно, рассказал изданию основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Участок поиска разбивается на зоны — квадраты. В каждом квадрате летает дрон. Он движется по маршруту «змейкой»: летит в одну сторону, разворачивается, немного смещается и летит обратно. Во время полета камера дрона направлена строго вниз, под углом 90 градусов, и он делает снимки. Фотографии делаются без пропусков, стык в стык, покрывая всю землю очень плотно», — пояснил эксперт.

Затем, по словам Кондратьева, БПЛА возвращается на базу и садится, из него достают флеш-карту и загружают снимки в облачное хранилище, где с помощью искусственного интеллекта ведется обработка.

«Волонтеры, находясь у себя дома, просматривают отобранные фотографии. Если на снимке что-то похоже на человека (ведь это может быть, например, коряга, напоминающая фигуру), они отмечают это», — рассказал Кондратьев, подчеркнув, что после этого точки проверяются уже непосредственно в лесу.

Одной из основных версий произошедшего по-прежнему остается несчастный случай. При этом на кадрах с места поисков, появившихся в Сети, видно дерево с отметинами от когтей животного.

Характерные отпечатки на дереве могут оставить медведи, тем более, что в зоне поиска как раз «медвежьи места», пояснил изданию почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников.

«Если животные нашли тела погибших, то они их съели. Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, их могут растащить и птицы, и мелкие хищники, и даже мыши», — объяснил он.

По словам Татарникова, если Усольцевы оставались в тайге, то они однозначно погибли, так как всю зиму «продержаться там просто невозможно».

Изначально свидетели утверждали, что семья направилась к скале Буратинка, однако позднее появилась версия, что Усольцевы могли уйти в сторону горы Мальвинка, чтобы увидеть «камень желаний». А друг семьи Усольцевых, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев предположил, что они мертвы. При этом он считал, что причиной пропажи семьи стало убийство.