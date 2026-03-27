Россиянин привез из Китая кольца и часы и попал под уголовное дело

Россиянин привез из Китая ювелирные украшения и часы и попал под уголовное дело о контрабанде, сообщает Федеральная таможенная служба.

50-летнего мужчину, прилетевшего из Пекина, остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля в московском аэропорту Шереметьево.

С помощью металлодетектора в кармане его куртки таможенники нашли незадекларированные три кольца Messika, две подвески и пять браслетов Van Cleef & Arpels, кольцо Pasquale Bruni со вставками из бриллиантов и часы TAG Heuer, которые пассажир снял с руки сам. Также в чемодане среди личных вещей нашли браслет Bvlgari Serpenti Viper и кольцо Cartier Juste un Clou. Мужчина пояснил, что товары привез по просьбе друга.

Экспертиза установила, что драгоценности изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и перламутра, а часы являются швейцарским производством.

3,5 миллиона рублей в такую сумму оценили все украшения и часы

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Ранее в Шереметьево таможенники задержали пассажирку, которая не задекларировала ценности известных брендов. Семейная пара прилетела в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Во время отдыха супруг сделал подарок жене, взяв для нее кольцо, браслет и серьги Cartier. Во время перелета женщина сложила все подарки в сумку, но при прохождении таможни в Шереметьево ее оштрафовали на сумму более 1,5 миллиона рублей. Причиной стало отсутствие деклараций, которые россиянка должна была заполнить перед вылетом из ОАЭ.