СК завел дело на гендиректора за растрату 29 миллионов при гособоронзаказе

Следователи завели уголовное дело в отношении гендиректора компании «СК Спецстрой» Федора Гущина, который подозревается в растрате более 29 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СК Спецстрой» Федора Гущина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). В 2022 году Гущин израсходовал денежные средства на цели, не связанные с исполнением договора. В результате преступления условия договора выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, бизнесмен был ответственным за поставку специального сооружения государству. В ходе допроса Гущин признал вину в инкриминируемом преступлении.

Ранее гендиректор компании «Титан» Халид Керимов нарушил условия контракта на поставку Минобороны продукции на сумму более полумиллиарда рублей. Бизнесмен предоставил заведомо ложные финансовые документы и похитил свыше 170 миллионов рублей. В его отношении возбудили уголовное дело.