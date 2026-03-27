В российском городе загорелось кафе

В поселке Дагомыс, который входит в состав города-курорта Сочи, произошел крупный пожар в кафе. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание удалось локализовать, угроза распространения огня на соседние строения устранена.

Сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, поселок Дагомыс, поступило в экстренные службы днем 27 марта. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кафе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены значительные силы: 21 человек личного состава и 5 единиц специализированной техники. Благодаря оперативным действиям пожарных распространение пламени удалось остановить. В настоящий момент пожар локализован, спасатели продолжают проливку и разбор конструкций для полной ликвидации огня.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, которым предстоит выяснить, что стало источником пожара: неисправность электропроводки, нарушение правил эксплуатации оборудования или иные факторы.

Дагомыс — один из самых посещаемых районов Большого Сочи, известный своими санаториями, гостиницами и туристической инфраструктурой. Пожар в объекте общественного питания мог создать угрозу для отдыхающих, однако, по предварительным данным, в момент возгорания кафе не было заполнено посетителями, что позволило избежать жертв.

После полной ликвидации пожара специалисты проведут экспертизу и дадут оценку ущерба. В администрации города ситуацию взяли на контроль. Пожарные подразделения продолжают работу на месте происшествия. Жителям и гостям Сочи рекомендуется сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.