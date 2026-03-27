Сын миллиардера Перельмана умер в 15 лет при неизвестных обстоятельствах

Оскар Перельман, сын американского инвестора и миллиардера Рональда Перельмана, ушел из жизни в возрасте 15 лет. Причины смерти подростка не раскрываются. Он мог долгое время бороться с неизвестным заболеванием, но подтверждения этой информации нет. Об этом сообщило издание Page Six.

Оскар родился в 2010 году. Он был первым ребенком Рональда Перельмана и его пятой жены Анны Чапман. Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери из-за трудностей с естественным зачатием у пары. Друзья миллиардера отмечали, что рождение Оскара принесло ему огромное счастье.

Представители семьи Перельман отказались от каких-либо комментариев касательно смерти мальчика, лишь один из близких к семье источников охарактеризовал Оскара как «очень доброго и умного мальчика, очень умного, как его отец», говорится в материале.

Сам 83-летний Рональд Перельман, заработавший состояние в 1980-х годах, известен как успешный инвестор. Например, он вложился в косметическую компанию Revlon. У него осталось семеро детей от разных браков, младший из которых родился в 2012 году. Смерть Оскара стала тяжелым ударом для всей семьи.